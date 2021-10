Gualdo Cattaneo (PG): Inviata una richiesta urgente di messa in sicurezza della strada provinciale SP 415 altezza bivio Cerquiglino/ Pomonte

(AGENPARL) – Roma, 02 ottobre 2021 – E’ stata inviata una richiesta di messa in sicurezza della strada provinciale Sp 415 altezza bivio Cerquiglino-Pomonte.

La richiesta è stata inoltrata al sindaco di Gualdo Cattaneo (Pg), alla Stazione dei Carabinieri di Gualdo Cattaneo-Collazzone (PG), al comando Provinciale Carabinieri di Perugia, al presidente della Provincia di Perugia, alla polizia provinciale, al Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia, al Presidente della Regione Umbria, al Questore di Perugia, all’Ufficio di Gabinetto del Prefetto di Perugia.

Nel testo della lettera inviata per pec si lege testualmente che «La strada SP 415 serve un’area prevalentemente agricola, solo in parte è zona industriale e che in alcuni tratti gli ingressi delle abitazioni sono contigui alla strada SP 415».

«Vengono a determinarsi condizioni gravi di pericolo ogni giorno, sia per gli utenti della strada SP 415 che per gli abitanti delle aree limitrofe. La popolazione tutta, chiede a gran voce un intervento delle Istituzioni interessate, per l’immediata messa in sicurezza del tratto stradale SP 415 denominata strada del Puglia per le frazioni Bivio Cerquiglino e Bivio Pomonte site nel comune di Gualdo Cattaneo provincia di Perugia Regione Umbria, poichè potrebbero verificarsi ulteriori incidenti, anche mortali, avvenuti recentemente ed in passato».

«Attraverso tale richiesta, si sollecita un intervento tempestivo delle autorità competenti preposte alla messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto, nell’interesse collettività e del territorio».

«Pertanto con la questa richiesta si sollecita un intervento tempestivo ai destinatari della PEC, al fine della messa in sicurezza di tutta la strada SP 415 di pertinenza della Provincia di Perugia, mediante la realizzazione di una rotatoria, secondo la normativa vigente, come indicato dalla foto allegata».

«La realizzazione della rotatoria in tempi brevissimi con relativi segnali di prescrizione in entrambi i sensi di marcia, non solo è nell’interesse dei cittadini e del territorio, ma rappresenterebbe l’unico modo contro il rischio di investimenti da parte dei veicoli che transitano lungo la predetta strada SP 415».

«In attesa della sua realizzazione da parte degli enti preposti, si chiede copia della documentazione relativa alla messa in sicurezza della strada provinciale e dell’elenco degli incidenti stradali che si sono verificati negli ultimi cinque anni lungo la strada SP 415».

Da sottolineare che l’Agenparl aveva pubblicato il 3 giugno 2016 un articolo dal titolo «Gualdo Cattaneo (PG): Sp 415, sicurezza stradale, periferia rimane isolata, scarsa la manutenzione e pericoli».