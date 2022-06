Gruppo Hera > Ravenna polo di innovazione e efficienza nelle analisi ambientali: il Gruppo Hera inaugura i nuovi laboratori

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Buongiorno a tutti,

il Gruppo Hera ha inaugurato questa mattina nella propria sede ravennate il nuovo polo laboratori per le analisi ambientali. Tecnologie innovative e strumenti all’avanguardia all’interno di uno spazio di 2800 mq realizzato in modo sostenibile valorizzando un immobile preesistente. Si amplia così il sistema laboratori di Heratech, società della multiutility, fiore all’occhiello a livello nazionale con oltre 1,5 milioni di analisi realizzate ogni anno. Il progetto segue le linee tracciate dal Piano industriale per far fronte ai fabbisogni sia di un numero sempre crescente di clienti industriali esterni che del Gruppo, in primis HerAmbiente che proprio in questo territorio ha la propria sede e alcuni degli impianti più importanti per il trattamento dei rifiuti.

In allegato il comunicato stampa e le immagini dell’inaugurazione. Presenti al taglio del nastro l’Assessore allo sviluppo economico, green economy, lavoro, formazione Regione E-R Vincenzo Colla, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale e il Presidente Esecutivo della multiutility Tomaso Tommasi di Vignano.

