(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 GREEN PASS, TARTAGLIONE (FI): “COLLETTI SI DIMETTA, ALTERNATIVA NON C’E’”

“Il presidente del collegio di appello di Montecitorio Andrea Colletti di Alternativa c’è, socio no vax della deputata Sara Cunial, deve dimettersi. alternativa non c’è. La sua scriteriata decisione ha minato la credibilità della Camera dei Deputati e questo non può essere tollerato, né giustificato. Ricoprire certi ruoli impone terzietà e lucidità, non si possono condurre battaglie ideologiche sulla pelle del Parlamento. Questa è una visione giacobina della democrazia, che non può appartenere alla nostra repubblica”.

Lo dichiara in una nota Annaelsa Tartaglione, vicepresidente dei deputati di Forza Italia alla Camera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this