(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Green Pass: Spena (FI), solidarietà a Tajani vittima di minacce di estremisti no vax

“Pensavamo che saremmo usciti migliori dalla pandemia, ma per molti purtroppo non è stato così. Solidarietà al nostro Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, nuovamente vittima di insulti e minacce degli estremisti no vax”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Maria Spena.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this