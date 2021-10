(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Ammesso e non concesso che ci sia 1 miliardo a disposizione, userei queste risorse per aiutare le famiglie che hanno avuto decessi a causa della pandemia. Va bene che si arrivi a prezzi calmierati per i tamponi, ma i vaccini sono gratuiti. Chi oggi non ha il green pass è un no vax”.

È quanto ha affermato il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando a Skytg24 la proposta avanzata da Beppe Grillo di garantire i tamponi gratuiti ai lavoratori.

Delia Cipullo

