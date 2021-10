(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA:

“Non possiamo pagare i tamponi a tutti i no vax, non sarebbe giusto nei confronti di chi responsabilmente ha deciso di aderire alla campagna vaccinale.

Però si può pensare di rendere i tamponi gratuiti a quelle famiglie con ISEE basso, che oggettivamente non possono permettersi di affrontare questa spesa.

Questa è la posizione ufficiale del M5S. Fermo restando che il vaccino è gratis per tutti, auspico che sempre più persone si vaccinino per superare finalmente la pandemia”.

È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia nel corso della trasmissione di Rai1 “Oggi è un altro giorno”.

