(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 GREEN PASS, SICLARI (FI): SOLIDARIETÀ A TAJANI, VITTIMA DI ESTREMISTI NO VAX

“Per l’ennesima volta siamo costretti a commentare uno squallido episodio di minacce rivolte al nostro coordinatore nazionale, Antonio Tajani, solo perché sostiene che la campagna vaccinale sia l’unica strada per farci uscire dalla pandemia che ha già causato 5 milioni di morti in tutto il mondo. La posizione dei No Vax è tollerabile nella misura in cui rimane nell’alveo di una scelta personale e se ne accettano le conseguenze. Diviene inaccettabile quando assume i contorni della violenza e delle minacce gratuite. Come Forza Italia continueremo a sostenere la campagna vaccinale in ogni modo, come unica via possibile, e a difendere Antonio Tajani di fronte ad attacchi beceri e violenti”. Lo scrive in una nota il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità al Senato.

