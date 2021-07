(AGENPARL) – Roma, 24 lug 2021 – Sull’introduzione del Green Pass, “noi eravamo da soli al Governo a essere contrari. Non puoi trasformare baristi e balneari, pizzaioli e albergatori in Finanzieri, quindi abbiamo chiesto a Draghi come pensa di applicarlo”. Così il segretario della Lega, Salvini. “Mi sembra che ci sia qualcuno, dalle parti di Speranza che non ama i giovani e che persegue le imprese loro legate. E’ inaccettabile”. Discoteche? “Hanno ragione a protestare”. “Nessuno deve essere obbligato a fare il vaccino”.E: “A scuola in presenza, nessuno escluso”.

