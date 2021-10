(AGENPARL) – Roma, 12 ott 2021 – Salvini si dice “preoccupato”e annuncia di aver chiesto un incontro a Draghi. “O pacifichiamo questo Paese mettendo al centro il lavoro, e non l’ideologia, o non facciamo un buon servizio per il Paese. Chiederò a Draghi di guidare un percorso di pacificazione nazionale”,ha detto. Con l’obbligo del green pass c’è il rischio di mettere “in mezzo alla strada 17mila poliziotti”.”Fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia”, “l’emergenza è il lavoro, non il fascismo”,ha aggiunto il leader della Lega.

🔊 Listen to this