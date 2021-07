(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 GREEN PASS: S. SAVINO (FI): SIA OBBLIGATORIO PER ACCEDERE ALLE CAMERE

“Forza Italia ha deciso che tutti i deputati e senatori del gruppo dovranno essere dotati di green pass, credo che la decisione presa dai capigruppo Bernini e Occhiuto vada nella giusta direzione perché i vaccini sono l’unica strada per uscire dalla pandemia. Mi auguro che i presidenti delle Camere adottino una direttiva per rendere la certificazione verde requisito necessario per l’accesso alle aule parlamentari”. Così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.

“Davanti all”impennata di casi che rischiano di riportare in giallo numerose regioni e con la prova scientifica che la quasi totalità dei nuovi ricoverati non è stato vaccinato, c’è chi, per fini elettorali, invita gli under 40 a non vaccinarsi, eppure dovrebbe essere proprio la politica a dare il buon esempio. L’unico modo per scongiurare un nuovo lockdown è la vaccinazione. Si lavori per accelerare la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce più a rischio, e si calibri il green pass evitando limitazioni a chi non è no vax” conclude Savino.

