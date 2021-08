(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Green pass: S.Savino (FI), bene obbligo ristoranti Camera, meglio se anche aula

“L’obbligo di certificazione verde per accedere ai servizi di ristorazione della Camera è una misura doverosa. Doverosa perché le norme devono valere per tutti, nessuno escluso. Del resto la certificazione verde, per quanto strumento utile per contrastare il Covid, è una limitazione per alcune attività economiche e per i una fascia di cittadini: sarebbe stato inaccettabile non introdurre l’obbligo a Montecitorio. Decisione doverosa, quindi, e persino modesta perché personalmente avrei introdotto il green pass obbligatorio anche per accedere all’aula, non sono per il ristorante o il bar. Chi ha l’onore di rappresentare i cittadini ha anche l’onere di dare l’esempio, di essere credibile e autorevole”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.

