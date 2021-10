(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 Green pass: Rojc (Pd), no paralleli con apartheid

“È lecito manifestare ed anche essere contro i legittimi provvedimenti provvedimenti presi dalle Autorità a tutela della salute. Non è accettabile che si facciano paralleli con l’apartheid o la resistenza alla dittatura nazifascista: la nostra è una solida e tollerante democrazia, ed è per questo che si può dissentire e esprimere il dissenso. In uno Stato di diritto la legge si deve rispettare. Come si deve rispettare la stragrande maggioranza degli italiani che si vaccinano e difendono tutti dal diffondersi del Covid. Su questo nessun dubbio né esitazione”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando le proteste del corteo no pass di Trieste.

