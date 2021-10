(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Green Pass, Pianese (Coisp): senza estensione a rischio sicurezza Paese

“Così come evidenziato dalle Regioni e da molti imprenditori, qualora la durata del Green Pass in seguito al tampone non venisse estesa, rischiereremmo la paralisi del Paese dal punto di vista del controllo del territorio e della tutela delle nostre città”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Considerando che a oggi non sono state emanate linee guida esaustive e che i tempi per effettuare i tamponi presso farmacie e laboratori convenzionati si sono allungati a dismisura, in alcuni casi oltre i sette-otto giorni, nel giro di pochi giorni alcune migliaia di appartenenti alle Forze di Polizia non avranno più la possibilità di rinnovare il Green Pass e quindi di lavorare. È a rischio, dunque, l’intero sistema-Sicurezza del nostro Paese. Chiediamo al governo di rivedere immediatamente i termini e la durata del Pass e di estenderla almeno a 96 ore” conclude Pianese.

Francesca Siciliano

