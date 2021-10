(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 GREEN PASS, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): SUPPORTO A D’AGOSTINO SU PORTO TS

“Da parte mia, esprimo totale supporto al Presidente dell’Autorità Portuale Zeno D’Agostino e alla sua posizione sulle proteste anti Green Pass che stanno riguardando il Porto di Trieste. D’Agostino tanto si è speso in questi anni per Trieste, il Porto e i suoi portuali. Non è ammissibile che questa manifestazione faccia regredire il Porto e vanifichi il lavoro di anni, allontanando investimenti e danneggiando l’immagine della stessa Trieste. Con il dialogo si arrivi subito ad una soluzione e si evitino scenari peggiori: il Porto di Trieste, in quanto Porto d’Europa, deve andare avanti. Chiedere di ritrattare il decreto del Governo non è un’opzione. I vaccini hanno migliorato sensibilmente la situazione nel Paese, svuotando di fatto gli ospedali e le terapie intensive. Proseguendo su questa strada si può senza dubbio auspicare la rimozione di queste limitazioni, incluso lo stesso Green pass. Prima ci si convince che questa è l’unica strada, meglio sarà per tutti, soprattutto per il Porto di Trieste”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

🔊 Listen to this