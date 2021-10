(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 GREEN PASS, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): BASTA STRUMENTALIZZAZIONI

“Nei giorni scorsi si è saputo di consiglieri regionali e di deputate che in segno di protesta contro il Green Pass hanno deciso di barricarsi all’interno degli uffici del Consiglio della Regione Lazio.

Proteste così insensate non possono che essere puramente strumentali.

Se tenessero davvero alla Costituzione ed al loro ruolo in difesa degli italiani si vaccinerebbero, tutelando sé e gli altri.

Poniamo fine a queste proteste e manifestazioni capaci di rasentare il ridicolo e ricominciamo, tutti, ad operare per il bene dell’Italia e degli italiani. Sul serio”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

