(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Green pass: Pd, guariti COVID positivo impegno del governo ad affrontare tema

“La discussione in commissione Affari sociali riguardante la durata del Green pass per i guariti da COVID non ancora immunizzati non ha avuto per ora esito. Positiva invece la disponibilità del governo, per voce del Sottosegretario Costa, ad affrontare il tema in sede ministeriale sulla base delle valutazioni del CTS e delle evidenze scientifiche. Una richiesta accolta, che non mancheremo di ribadire con un ordine del giorno condiviso con molte le forze politiche, come deciso in commissione.

Riteniamo doveroso farci carico delle preoccupazioni di molti pazienti e del Coordinamento operativo guariti da COVID non ancora immunizzati, di non essere dimenticati e di poter avere accesso alla certificazione Green Pass”.

Lo dichiara Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari Sociali.

Roma, 2 settembre 2021

🔊 Listen to this