Green Pass: Pd, aumentare capienza a 100% per bus turistici

“Eliminare i limiti di capienza per gli autobus turistici con posto prenotato a cui si accede con green pass”. È quanto chiede un emendamento del Pd, sottoscritto dai deputati Davide Gariglio, Martina Nardi, Enza Bruno Bossio, Andrea Romano, Andrea Pizzetti, Laura Cantini e Umberto Del Basso De Caro depositato oggi al decreto “Green Pass II,” in discussione presso la Commissione Affari Sociali di Montecitorio.

“Le attuali linee guida, che prevedono l’80 per cento di presenza massima ma con il distanziamento di un metro, sono difficilmente attuabili in questa tipologia di mezzi di trasporto e rappresentano un freno alla ripresa di un settore già gravemente colpito dalla pandemia e dalla crisi. La tracciabilità dei passeggeri e la presenza obbligatoria dei certificati verdi degli utenti è già una garanzia a tutela della salute di chi utilizza il servizio. Mi auguro che questo emendamento abbia un vasto consenso e che la norma vigente venga cambiata”: dichiara Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti della Camera.

Roma, 9 settembre 2021

