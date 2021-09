(AGENPARL) – mar 14 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Green Pass. P. De Luca (Pd), estensione in linea con norme Ue, basta fake news

La commissione Politiche Ue ha dato parere favorevole al disegno di legge di conversione del decreto Green pass 2. Via libera quindi al provvedimento perché non vi è nessuna incompatibilità con l’Unione Europea, anzi rispetta pienamente lo spirito e gli obiettivi dei regolamenti europei concepiti per favorire l’utilizzo del certificato verde a tutela della salute pubblica e per garantire una continuità nell’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone, evitando il rischio di possibili restrizioni che implicano interruzioni nelle prestazioni dei servizi e nelle attività economiche. Si eliminano così confusione e fake news, alimentate ad arte da alcuni politici, che si riscoprono europeisti a giorni alterni a loro convenienza. Andiamo avanti e continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini con responsabilità e serietà.

Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.

Roma, 14 settembre 2021

