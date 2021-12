(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Green pass: Occhiuto, strategia governo funziona, una volta tanto si anticipa pandemia

“Gli ospedali calabresi sono un po’ sotto pressione, noi abbiamo dati da ‘zona gialla’: l’11% di occupazione dei posti in terapia intensiva e il 16% di posti letto di area medica dedicati ai pazienti Covid. Però, io ricordo come stavamo un anno fa, quando il vaccino non c’era. Oggi, nonostante l’aumento dei contagi, grazie alla scienza, la pressione sulla rete ospedaliera è sostenibile”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Tg2Post”, su Rai2.

“E anche le restrizioni, è un bene che interessino soltanto i non vaccinati. Il green pass rafforzato non è una punizione, è una conseguenza della scelta irragionevole di chi non si vaccina.

Nella mia Regione abbiamo fatto, tra ieri e oggi, 4mila prime dosi, e 100mila somministrazioni nei primi 7 giorni di dicembre: la strategia del governo sta funzionando, una volta tanto non inseguiamo la pandemia ma la anticipiamo.

Certo, bisogna lavorarci. Qualche minuto fa ho chiamato il commissario della Asl di Reggio Calabria. Ho Comuni come Platì e San Luca nei quali ci sono ancora soltanto il 29 e il 30% di vaccinati: ho detto al commissario che, o gli abitanti di quei territori si vaccinano o al primo focolaio in questi Comuni io istituirò la ‘zona rossa’. Non è tollerabile che per l’irresponsabilità di alcuni si possano determinare conseguenze per la collettività”.

Fabrizio Augimeri

