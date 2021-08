(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 GREEN PASS OBBLIGATORIO SUL POSTO DI LAVORO, CONFINTESA RISPONDE A FEDERMECCANICA: “UNA FOLLIA”.

Dopo che l’introduzione dell’obbligo del Green pass nelle mense aziendali ha destato non poche polemiche, Federico Visentin, presidente di Federmeccanica, ha addirittura sostenuto la necessità di imporre l’obbligo del Green pass per l’accesso a tutti gli ambienti di lavoro; pena la sospensione non retribuita per chi non ce l’ha e per di più con le spese degli eventuali tamponi a carico dei lavoratori.

A replicare è Giustino D’Uva, segretario generale di Confintesa Metalmeccanici: “L’arroganza degli industriali non ha limiti, visto che pensano di poter unilateralmente imporre le condizioni di lavoro. Quella del Green pass obbligatorio per entrare in azienda è una follia vera e propria, che introdurrebbe pericolose discriminazioni in materia di accesso ed esercizio del diritto di lavoro. Se Il governo dovesse dare seguito alle parole di Federmeccanica siamo pronti a scioperare ad oltranza in tutto il Paese per ristabilire la legalità”.

CONFINTESA MetalmeccaniciSegretario Generale: Giustino D’Uva Corso Vittorio Emanuele II, 326 Roma

