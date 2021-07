(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Green pass: Mura (Pd), protocollo per sicurezza posti di lavoro funziona

“Cerchiamo di focalizzare le energie sulle situazioni di socialità meno controllate e meno strutturate delle attività lavorative. Il modello rimane quello del protocollo condiviso in piena pandemia tra il Governo e le parti sociali per la sicurezza sui posti di lavoro, che prevede una serie precisa di misure da applicare e che finora ha dimostrato di essere molto efficace, permettendo la continuità delle attività produttive e il lavoro in presenza dove questo era necessario. Occorre invece verificare l’andamento dei piani di vaccinazione nelle aziende, siano essi direttamente nel luogo di lavoro sia ricorrendo alle altre possibilità previste dal protocollo firmato dal ministro Orlando”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a proposito dell’ipotesi avanzata da Confindustria di introdurre il green pass obbligatorio per accedere ai contesti aziendali.

