(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 GREEN PASS: MILANATO (FI), SOLIDARIETA’ A TAJANI. PORRE FINE A CLIMA TENSIONE

“Le minacce non fermeranno di certo Tajani, al quale esprimo la massima solidarietà, e tantomeno Forza Italia che, con convinzione e responsabilità, fin dal primo momento è stata favorevole a vaccini e green pass. Immunizzare quante più persone possibile, ridurre i contagi ed evitare che la sanità italiana finisca nuovamente sotto pressione restano le priorità dell’azione del governo e gli strumenti con i quali si sta perseguendo questo obiettivo sono certamente i più efficaci. Chi è contrario ha tutto il diritto di esserlo, ma di certo è arrivato il momento di porre fine a questo clima di tensione in cui il dissenso viene troppo spesso espresso con la violenza”. Così, in una nota, la deputata e tesoriere del gruppo Forza Italia alla Camera, Lorena Milanato.

