(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 Green pass: Mandelli (FI), non è vincolo ma opportunità

“Il Green pass non è un vincolo ma un’opportunità per continuare a far crescere la nostra economia e tutelare al tempo stesso la salute e la libertà degli italiani”. Così al Tg1 il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli.

