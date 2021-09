(AGENPARL) – gio 16 settembre 2021 GREEN PASS, LABRIOLA (FI): “OK CDM OTTIMA NOTIZIA. E’ UTILE, OCCORRONO SCELTE RESPONSABILE DA PARTE DI TUTTI”

“Il via libera del Consiglio dei Ministri all’estensione del greenpass è un’ottima notizia. Il green pass è utile, bisogna fare chiarezza ricordando che si ottiene o con le due dosi di vaccino o anche effettuando il tampone ogni 48 ore, la scelta su cosa scegliere è personale. Non è corretto affermare che si spinge verso le vaccinazioni la libertà di scelta resta personale. Non possiamo permetterci nuovi lockdown, il ritorno in Dad, il Paese fermo a contare i ricoveri e i morti. Di fronte ad una pandemia di questa portata non possiamo fare i giocolieri mischiando la realtà con la fantasia, per uscire da questo inferno ognuno di noi deve fare scelte responsabili fidandosi della scienza. Il virus deve circolare il meno possibile e l’unico argine che abbiano è il vaccino che responsabilmente ognuno dovrebbe fare. Altra notizia che accolgo con favore è il greenpass per accedere nelle istituzioni il senso di responsabilità parte in primo luogo da chi prende le decisioni. No dobbiamo dimenticare la sofferenza e l’impotenza che abbiamo provato e l’angoscia del domani. Facciamo la scelta giusta non è opportuno opporsi al greenpass per noi e per il bene collettivo”.

Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

