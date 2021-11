(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 GREEN PASS, LABRIOLA (FI): “OK A MIO ODG PER INDENNITA’ ACCESSORIA A PERSONALE 118”

“Sono molto soddisfatta per l’ok al mio ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere per i medici e gli operatori del Sistema di Emergenza Territoriale del 118 lo stesso riconoscimento, ovvero un’indennità accessoria, previsto il personale sanitario che opera nei pronto soccorso. Inoltre, con il mio ordine del giorno il governo si è impegnato a trovare soluzioni per le annose carenze strutturali e di organico che si registrano nelle unità operative di medicina d’urgenza, Pronto Soccorso e 118, di tutto il Paese. Vigilerò perché il governo tenga fede agli impegni assunti”.

Lo dichiara Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“L’importante stanziamento previsto in legge di bilancio, annunciato dal ministro Speranza, non esaurisce i problemi che affliggono la medicina di emergenza-urgenza. E’ però indispensabile ricomprendere anche il Sistema di Emergenza Territoriale 118 tra i soggetti beneficiari della suddetta incentivazione economica del personale. Il 118 nazionale è da sempre in prima linea nell’assistenza sanitaria e nonostante questo è stato depotenziato in tutti questi anni, tanto che molti medici e operatori abbandonano il servizio, e i mezzi di soccorso sono sempre più insufficienti rispetto alle crescenti necessità del servizio. Oggi, con l’impegno del Governo, ci auguriamo ci sia finalmente una soluzione anche per questo personale che servirà a rendere più forte la prima linea del nostro SSN”, conclude.

