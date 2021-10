(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 GREEN PASS, LABRIOLA (FI): “GRIDARE A DITTATURA RIDICOLO E FUORI DA REALTA’”

“Le grida “libertà” e “no a dittatura” intorno al green pass sono ridicole e fuori dalla realtà. La nostra Costituzione è nata perché nessuna dittatura possa tornare e si basa su pesi e contrappesi che impediscono che ciò possa mai accadere. Il green pass prevede o il vaccino o il tampone, quindi pone al centro l’autodeterminazione personale: chi non vuol fare il vaccino può, complicandosi la vita, procedere con i tamponi, quindi parlare di dittatura è incomprensibile”.

Lo dichiara Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“Inoltre, è bene ricordare che al fine dell’iscrizione alla scuola dell’obbligo da 0 a 16 anni è già prevista la presentazione delle vaccinazioni obbligatorie, questo per permettere ai bambini e ragazzi immunodepressi o che per patologie non possono vaccinarsi, di poter andare a scuola in un ambiente sicuro e protetto. Di fronte a tutto questo caos, all’ignoranza di chi legge solo le fake news bene fa il Governo ad andare dritto sulla strada scelta. Solo qualche mese fa quando non c’erano tutte le dosi vaccinali c’è chi ha fatto carte false per avere prima il vaccino, oggi, invece, che stiamo riuscendo a gestire il virus, molti pensano che il gree npass non sia necessario. Chi pensa questo è contro la propria salute, quella dei propri cari e va contro l’Italia. Penso che tanti anni di populismo abbiamo creato i signori no a tutto, ma chi fa politica ha una grande responsabilità e dovrebbe smetterla di continuare a soffiare sul fuoco”, conclude.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this