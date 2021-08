(AGENPARL) – sab 07 agosto 2021 GREEN PASS: LABRIOLA (FI), FONDAMENTALE, NON BISOGNEREBBE NEPPURE DISCUTERNE

“Il green pass obbligatorio è fondamentale e non bisognerebbe neppure discuterne. Non è neanche serio confondere l’obbligo ovvio del greenpass con l’obbligo vaccinale. Siamo ancora in piena pandemia e abbiamo sicuramente l’obbligo di costruire insieme il futuro e di far tornare i nostri ragazzi tra i banchi di scuola. L’unica strada percorribile è l’uso del green pass. A differenza della prima fase delle pandemia, oggi abbiamo più consapevolezza e l’unica arma che abbiamo è il vaccino e quindi il futuro dipende solo dal nostro livello di responsabilità. Il covid non è stato ancora sconfitto e questa è l’unico modo che abbiamo per fronteggiarlo e contenere i contagi. Dobbiamo proseguire su questa strada, con i vaccini, oltre che continuare a rispettare le regole perché altrimenti non ne usciremo. Le risorse del Recovery sono una grande opportunità e non possiamo sciupare questa occasione”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

