(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Green pass. La Pietra (FdI): proteste legittime, no a propaganda

“Abbiamo sempre sostenuto che il green pass è un atto amministrativo che impone restrizioni della libertà personale e non ha nessun effetto sui contagi. Ancora peggiore le norme sull’obbligo per i lavoratori che stanno scatenando proteste in tutta italia. La propaganda si è mossa per delegittimare legittime proteste di decine di migliaia di cittadini, definendole fasciste, a causa di alcune decine di violenti. Adesso vediamo se i portuali, che protestano contro l’imposizione del green pass, per il governo sono dei lavoratori che esercitano il loro diritto di sciopero o facinorosi estremisti fascisti“.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra.

