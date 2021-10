(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 GREEN PASS. IANNONE (FdI): “DE LUCA DELIRA POLITICAMENTE

“nel delirio social del venerdì De Luca afferma che i lavoratori vanno licenziati perché i cittadini non possono pretendere anche il cappuccino e la brioche. Peccato che in Campania De Luca non è capace di garantire neanche le prestazioni sanitarie che da lunedì saranno a pagamento. Ci vuole una faccia di bronzo ad offendere i cittadini in questo modo.”Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia

