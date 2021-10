(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 CIRCOLARE NUMERO

INTRODUZIONE

I recenti documenti emanati dal Governo (Dpcm e

) consolidano, alla vigilia della

applicazione concreta, i connotati applicativi dell’obbligo di

Green pass

nei luoghi di lavoro,

studi professionali compresi.

Le recenti introduzioni, nel confermare quell

i che immediatamente sono apparsi essere i

requisiti essenziali dell’obbligo della certificazione verde Covid

19 nei luoghi di lavoro

l’obbligatorietà, l’assenza di alternative, la necessità di riservatezza pressoché assoluta

nelle procedure di controllo

, l’estensione a qualsiasi tipo di attività lavorativa, l’apparato

sanzionatorio per i casi di violazione delle prescrizioni

chiariscono alcuni dubbi

interpretativi insorti dalla prima lettura.

Di particolare importanza l’approccio, contenuto nelle dispo

sizioni che riguardano le

pubbliche amministrazioni ma che ben può essere considerato, in ragione delle

medesime finalità, applicabile anche al settore privato, dell’essenza del

Green pass

quale

requisito necessario per l’accesso ai luoghi di lavoro, ai fi

ni di prevenire la diffusione del

contagio. Conseguentemente, data la responsabilità del datore di lavoro per

l’organizzazione efficace dei controlli ed ogni adempimento richiesto in caso di esito

negativo (divieto di ingresso, registrazione dell’assenza i

ngiustificata con diritto alla

conservazione del posto di lavoro, sospensione della corresponsione della retribuzione,

segnalazione del fatto al Prefetto in caso di accertamento di violazioni), anche in capo al

lavoratore deve ritenersi sussistente l’obbli

go, fisiologico, di osservare le disposizioni in

discorso e, conseguentemente, di non accedere sul luogo di lavoro quando abbia la

consapevolezza di non essere in regola con il

Green pass.

Ciò a prescindere dalle modalità

di effettuazione del controllo che

, come noto, possono essere anche a campione.

Altro importante chiarimento

una sorta di apertura, seppure parziale, alla rigidità dei

divieti posti al fine della tutela della riservatezza dei dati degli interessati

la conferma

che sebbene

l’attività di

verifica delle certificazioni non comporti, in alcun caso, la raccolta

dei dati dell’intestatario in qualunque forma, tale attività è considerata lecita per quei dati

strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9

, ai c

ommi

2 e 5, 9

quinquies

, commi 6 e seguenti, e 9

septies

, commi 6 e seguenti. Si tratta di un

riscontro alla segnalazione provenuta anche da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,

per la quale al fine di soddisfare le peculiari esigenze della gestione del

rapporto di lavoro,

la rigidità del divieto assoluto di qualsiasi trattamento dati imposto dalla norma originaria,

impediva ai datori di lavoro finanche di adempiere a quanto richiesto dalle stesse

prescrizioni, e necessariamente: posizione del lavoratore

quale assente ingiustificato,

garanzia della conservazione del suo posto di lavoro, attivazione dei procedimenti

sanzionatori (amministrativo e disciplinare) laddove ne ricorrano le circostanze.

Nell’alveo del riconoscimento delle esigenze organizzative a

ziendali, si collocano infine le

disposizioni che consentono ai datori di lavoro di richiedere in anticipo rispetto alla

prestazione lavorativa la comunicazione dell’eventuale mancato possesso del

Green pass

CIRCOLARE

e la messa a disposizione dei datori di lavoro

di apposite piattaforme digitali, per

consentire “

una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in

corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di

lavoro, senza rivelare

le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito

della Piattaforma nazionale

I documenti allegati vogliono guidare i Consulenti del Lavoro negli adempimenti che

costituiscono le basi fondamentali della corretta applicazione deg

li obblighi scaturenti

dalla disciplina in vigore: la

policy

organizzativa, la delega all’incaricato, l’informativa. Si

tratta di esperimenti esemplificativi che possono essere arricchiti di contenuti

semplificati

alla bisogna, che non rivestono cara

tteri di rigidità, non previsti dalla norma,

ma vogliono essere semplicemente la posizione della direzione corretta, a supporto di

professionisti ed imprenditori.

AREA ECONOMIA E FISCALITÀ

Pasquale

Staropoli

CIRCOLARE

INFORMATIVA AI LAVORATORI

processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui

luoghi di

lavoro

misure di contenimento del rischio contagio da

Si informano tutti i Lavoratori della Società ……………… che a partire dal 15 ottobre 2021

fino a cessazione dell’emergenza da Covid

19, in applicazione delle disposizioni previste

del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, sarà obbligatorio essere in possesso di una

certificazione verde COVID

19 (Green Pass) in corso di validità per l’access

o ai luoghi di

lavoro.

Il lavoratore che al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, comunichi di non essere in

possesso della certificazione verde Covid

19 o che venga trovato, durante un controllo,

sprovvisto di tale certificazione, sarà

considerato, per i giorni di mancato adeguamento

alle indicazioni del D.L. n. 127/21, assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e

con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata

non saranno dovuti l

a retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato.

Ricordiamo altresì che il decreto legge n. 127/21 prevede per il lavoratore che accede il

luoghi di lavoro sprovvisto di certificazione verde Covid

19 una sanzione amministrativa

da 600 a

1.500 euro.

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la certificazione verde Covid

19 per l’accesso ai

luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti

dal Ministero della Salute.

La Società ………………. ha nominato un proprio “Incaricato Controlli Emergenza Covid

19”

per la gestione del processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro per

il contenimento del rischio contagio da Covid

19”.

I controlli sono effettuati presso la postazione di controllo ubicata nel

front office

dell’ingresso dello stabile sito in Via…………………, Comune …………., ingresso dal quale tutti

i lavoratori della Società ……………… sono tenuti ad accedere ai locali di lavor

o dopo aver

effettuato il

check

presso la postazione di controllo con le seguenti modalità:

L’incaricato, utilizzando l’APP “VerificaC19”, verificherà la validità del QR Code della

certificazione verde Covid

19 esibita dal lavoratore.

Per accertare l’ident

ità del lavoratore, l’Incaricato potrà richiedere un documento di

identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.

L’Incaricato (art.1

comma 3 e art. 3

comma 3 del decreto legge 21 settembre

2021, n. 127) consentirà l’accesso

ai luoghi di lavoro al lavoratore che, seppur

CIRCOLARE

sprovvisto di certificazione verde Covid

19, sarà in possesso di certificazione medica

di esonero dalla campagna vaccinale per Covid

19 conforme alle indicazioni del

Ministero della Salute (circolare Ministero

disposizioni.

L’incaricato non consentirà l’accesso ai luoghi di

lavoro qualora l’APP “VerificaC19”

dia esito negativo per la verifica della validità del certificato verde Covid

presentato o qualora non dovesse essere esibito il certificato verde Covid

L’Incaricato non consentirà l’accesso al lavoratore che pres

ente certificazione verde

Covid

19 con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

L’Incaricato, nell’esecuzione delle attività assegnate, non potrà effettuare:

Fotografie;

Copie cartacee o digitali di documenti di identità o

certificazioni verdi Covid

L’Incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle

attività di verifica delle certificazioni verdi Covid

Luogo e data

Società

______________________

CIRCOLARE

LOGO SOCIETÀ

MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA

procedura controllo accessi lavoratori

sui luoghi di lavoro

Scopo

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo degli accessi dei

lavoratori ai luoghi di lavoro al fine di attuare le procedure di sicurezza necessarie al

controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid

19, ai sensi del D.L.

n. 52/21, conv.

con modificazioni dalla L. n. 87/21, così come integrato dal D.L. n. 127/21. La procedura

sarà adottata a partire dal 15 ottobre 2021 e sarà applicata fino al 31 dicembre 2021, data

dalla cessazione dello stato emergenziale.

Definizioni

ertificazione verde Covid

19 (Green Pass)

: certificazione digitale e stampabile

(cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico

qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale d

Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della certificazione verde Covid

19 sono

indicate nel D.L. n. 52/2021.

Incaricato Controlli Emergenza Covid

Persona, incaricata dal datore di lavoro per la

gestione del Processo di controllo degli a

ccessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro finalizzato

al contenimento del rischio di contagio da Covid

VerificaC19:

Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR

Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde

Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile o fisso

CIRCOLARE

Responsabilità

Datore di Lavoro/Società

Designa il/gli Incaricato/i Controlli Emergenza Covid

Incaricato Controlli Emergenza Covid

Gestisce il processo di

controllo degli accessi al luogo di lavoro per il

contenimento del rischio contagio da Covid

19, verificando il possesso della

certificazione verde Covid

Comunica al reparto risorse umane l’assenza ingiustificata del lavoratore nei casi

di certificazio

ni verdi Covid

19 non valide o non conformi;

Modalità di esecuzione dei controlli all’accesso dei lavoratori sui luoghi di

lavoro

I controlli all’accesso dei lavoratori sui luoghi di lavoro saranno effettuati dall’Incaricato

che provvederà a richiedere di

esibire e verificare la certificazione verde Covid

La postazione di verifica sarà ubicata nel front office dell’ingresso dei locali di Via

……………… a …………….

Il controllo della validità delle certificazioni verdi Covid

19 dovrà essere effettuato tramite

pplicazione software denominata “VerificaC19”, che garantirà l’assenza di informazioni

personali memorizzate sul dispositivo.

Il controllo degli accessi verrà gestito con le seguenti modalità:

L’incaricato eseguirà il controllo della validità della certi

ficazione verde Covid

19 al

momento dell’ingresso, verificando il QR Code (digitale o cartaceo) della

certificazione verde Covid

19 esibita.

Per accertare l’identità del lavoratore, l’Incaricato potrà richiedere un documento di

identità in corso di validi

tà e accertare così la corrispondenza dei dati.

L’ Incaricato (art.1

comma 3 e art. 3

comma 3 del decreto legge 21 settembre

2021, n. 127) consentirà l’accesso ai luoghi di lavoro al lavoratore che, seppur

sprovvisto di certificazione verde Covid

sarà in possesso di certificazione medica

di esonero dalla campagna vaccinale per COVID

19 conforme alle indicazioni del

dalla vaccinazione.

disposizioni.

L’ Incaricato non consentirà l’accesso qualora l’APP “VerificaC19” dia esito negativo

per la verifica della validità del certificato verde Co

19 presentato o qualora non

sia esibito il certificato verde Covid

CIRCOLARE

L’ Incaricato non consentirà l’accesso in caso di presentazione di certificazione

verde Covid

19 con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di

identità.

Nel cas

o in cui l’Incaricato dovesse rilevare lavoratori sprovvisti di certificazione

verde Covid

19 o comunque non valida, provvederà a darne comunicazione al

responsabile area risorse umane, affinché possa essere attivata la procedura di

assenza ingiustificata

del lavoratore e per la formalizzazione delle indicazioni al

lavoratore per normalizzare la propria posizione.

L’ Incaricato, nell’esecuzione delle attività assegnate, non potrà effettuare:

Fotografie

Copie cartace

o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi Covid

L’ Incaricato non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di

verifica delle certificazioni verdi Covid

Strumenti di verifica

Per l’esecuzione delle verifiche sulla

validità delle certificazioni verdi Covid

19 l’Incaricato

non potrà utilizzare dispositivi fissi o mobili personali.

CIRCOLARE

Allegato 1

designazione dell’incaricato controlli emergenza

sottoscritto, ……………………………………………………………., in qualità di legale rappresentante

della Società ……………………………. con sede in Comune…………….. Via…….…….…….……..

DESIGNA

Il Sig. /La Sig.ra _________________________________________________________________

identificato

dal codice fiscale __________________________________________, a partire dal giorno

___/____/_______ come “Incaricato Controlli Emergenza Covid

19”.

All’Incaricato spetterà:

La gestione del Processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di

lavoro

finalizzato al contenimento del rischio di contagio da Covid

L’attivazione della procedura di riconoscimento dell’assenza ingiustificata a carico

dei lavoratori privi delle certificazioni verdi Covid

19, con la comunicazione al

reparto risorse

umane della Società.

Per lo svolgimento del suo incarico, ……………………….… dovrà far riferimento alla

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI

LAVORO FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID

19” su

cui è

stato informato e formato e di cui riceve copia.

Luogo

, ___/____/_______ Firma dell’Incaricato

_________________________________

Firma del Rappr. Legale Società

__________________________________

CIRCOLARE

Allegato 2

informativa sul trattamento dei dati personali

relativa al controllo del possesso della certificazione verde

(c.d. Green

pass)

Premessa

L’accesso ai locali della …………

…………. per lo svolgimento di prestazioni lavorative è

consentito esclusivamente previa esibizione della certificazione verde Covid

19 (c.d. Green

pass), ai sensi dall’art. 9

septies

del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.

87/2021, come

introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021.

Si chiede di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13

del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito riportata.

Informativa sul trattamento dei dati personali

relativa al controllo del “Green

pass” ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

La informiamo che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “

”), i Suoi dati

personali saranno

trattati

, nell’ambito del

controllo della Certificazione verde Covid

19 in

suo possesso

…………………………………..

con sede legale in ……………………..,

Via…………………………,

in qualità di titolare del trattamento (“

Titolare

”), raggiungibile

all’indirizzo

………………………

Il Responsabile della protezione dei dati personali (

“DPO

” o “

Data Protection Officer

) è

contattabile:

a mezzo

, all’indirizzo:

…………………………………………..

via posta ordinaria, all’indirizzo di …………………………………,

c.a. del

Data Protection

Officer

Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento

I Suoi dati personali oggetto di trattamento sono nome, cognome e data di nascita e,

eventualmente, del codic

e fiscale

CIRCOLARE

Finalità del trattamento e basi giuridiche

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità:

seguire il controllo del possesso della certificazione verde Covid

dei soggetti

che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivi

tà lavorativa o di formazione o di

volontariato presso le sedi della ………………….. o comunque accedono ai locali

suddetti per riunioni, incontri di lavoro, etc

, nonché la verifica della validità della

certificazione e

dell’identità dell’intestatario, ai sensi

della normativa in vigore.

La base giuridica del trattamento è costituita dall’ art. 6 par.1, lett. c), del GDPR nonché

con gli artt. 2

sexies

, in virtù dell’implementazione degli obblighi di controllo e verifica delle

certificazioni verdi

Covid

19 da parte dei soggetti sopra indicati, ai sensi di quanto

disposto dall’art. 9

septies

del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

87/2021, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021, e dal

D.P.C.M. 17 giugno 2021 e

utte le vigenti

previsioni normative nazionali applicabili in materia per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da Covid

19 e per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali

ed economiche.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità costituisce un obbligo legale e, in

difetto, Le sarà impedito l’accesso presso i locali e le sedi dell’Ente.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei

dati personali avverrà mediante

strumenti telematici consentite dalla normativa di cui al precedente paragrafo e

consistenti nell’utilizzo di piattaforme telematiche dedicate o mediante la lettura del

codice a barre bidimensionale attraverso l’utilizzo es

clusivamente dell’applicazione mobile

di verifica nazionale “VerificaC19”, la quale consente di verificare l’autenticità, la validità e

l’integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere

conoscibili le informazion

i che ne hanno determinato l’emissione e senza determinare la

registrazione e la raccolta di alcun dato personale dell’intestatario.

Destinatari dei Dati Personali

I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno condivisi con:

persone fisic

he incaricate alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid

debitamente istruite e specificamente autorizzate dal Titolare al trattamento dei

dati personali in conformità agli artt. 29 GDPR e 2

quaterdecies del D.Lgs. n.

196/2003 (“Codice

privacy”).

CIRCOLARE

Trasferimento dei dati

extra

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio

dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati trattati nell’ambito delle attività di verifica e controllo del

le certificazioni verdi Covid

19 non saranno oggetto di raccolta e registrazione né conservati da parte del Titolare.

I Suoi diritti

privacy ex

artt.

22 del GDPR

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degl

artt. 15

22 del GDPR. In particolare, potrà chiedere la cancellazione, la limitazione del

trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del consenso,

di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti

dall’art. 20 del GDPR.

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati

art. 21 del

GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si

riserva di valutare la Sua istanza, che potrebb

e non essere accettata in caso di esistenza

di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi,

diritti e libertà.

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti

sopraindicati.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga

in violazione di quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante

Privacy, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opport

une sedi giudiziarie

ai sensi dell’art. 79 del GDPR.

……………………………

……………………..

Il Titolare del trattamento dei dati

