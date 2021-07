(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Green pass: Gelmini, vicinanza a FI Pescara per aggressione, no a violenza

“Solidarietà e vicinanza ai dirigenti e ai militanti di Forza Italia aggrediti a Pescara da un gruppo di no vax. Le manifestazioni sono ovviamente consentite, la violenza e le intemperanze no. Noi ribadiamo con forza le nostre convinzioni: sì al green pass, strumento di libertà”.

Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Fabrizio Augimeri

