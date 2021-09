(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Green Pass: Fiano (Pd), Lega ha votato in blocco contro il governo

“Non alcuni esponenti ma, come dimostrano i numeri, tutta la Lega ha votato l’emendamento di FdI e quindi contro il governo. 134 voti sono in pratica la somma dei loro voti più quelli dell’opposizione. Irresponsabilità e incoerenza nei confronti del governo sono evidentemente le caratteristiche scelte da Salvini e dai suoi quando si affrontano gli argomenti più delicati per i cittadini”

Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo

Roma, 7 settembre 2021

