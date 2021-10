(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Green Pass: Fiano (Pd), le persone che insultano Segre non sono normali

“Non sono persone normali quelle che insultano Liliana Segre dal palco dei #NoGreenPass di Bologna. Sono espressione di una patologia sociale, di ignoranza, inciviltà, di rabbia animale. Mi auguro che intervenga la magistratura, queste espressioni minacciose sono un insulto a tutti noi. Dal palco improvvisato di piazza Maggiore attacchi alla senatrice Liliana Segrè da parte di Gian Marco #Capitani del movimento No Green Pass, Primum non nocere: ‘Una donna vergognosa che dovrebbe sparire’.

Chiunque ha responsabilità politiche e istituzionali in questo Paese, ad ogni livello, dovrebbe condannare queste parole ed isolare costoro dal consesso civile senza mai offrire la benché minima sponda.

