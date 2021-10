(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Green pass. Fiano a Fdl, votate nostra mozione contro fascismo

Il presidente Lollobrigida sostiene che la mozione del Partito democratico per lo scioglimento di Forza Nuova sia strumentale e ci accusa di alimentare nel Paese un clima di tensione.Intanto si sta contraddicendo perché da qualche giorno va dicendo che non c’è bisogno della mozione di indirizzo per chiedere al governo di agire per la prima volta secondo il secondo comma dell’art. 3 della legge Scelba, ma nello stesso tempo annuncia una mozione del centrodestra per chiedere al governo di chiudere tutte le associazioni sovversive. Quindi, secondo Lollobrigida, per le associazioni sovversive il governo ha bisogno di una mozione di indirizzo del centrodestra, invece per sciogliere Forza Nuova non serve l’intervento del Parlamento perché il governo dovrebbe agire da solo. La verità è che il Parlamento ha sempre il diritto/dovere di indirizzare il governo verso una qualche decisione; fa parte della dinamica democratica.

La legge Scelba parla chiaramente di movimenti che hanno un nome: fascisti e non sovversivi. Non è difficile andare a leggersi l’art. 1 della legge voluta da un ministro democristiano nel 1952 perché attuativa della Costituzione, laddove prescrive di non riorganizzare il disciolto partito fascista. Io sono pronto a firmare una mozione contro qualsiasi violenza di tipo politico, ma c’è uno specifico della storia italiana. In Italia c’è stata una dittatura fascista che ha torturato, incriminato, fatto deportare migliaia e migliaia di persone e l’unica legge di cui noi disponiamo che offre la possibilità alla magistratura o al governo di sciogliere un movimento politico in ragione della natura neofascista di questi movimenti è la Legge Scelba. A chi ci chiede come mai solo oggi chiediamo lo scioglimento di Forza Nuova, rispondiamo che per la prima volta in 100 anni si è attaccata la sede di un sindacato e quando, in una Repubblica fondata sul lavoro, i fascisti attaccano il diritto dei lavoratori, si è superato ogni limite. Noi vogliamo riconoscere il diritto a chi si oppone al green pass di manifestare pacificamente, depurando le loro manifestazioni dai movimenti fascisti perché nulla c’entrano con il dibattito democratico. Se voi siete, come io credo, democratici votate la nostra mozione per liberarci da chi ancora crede che in questo Paese serva la dittatura fascista.

