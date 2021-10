(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 Green pass, ferma condanna attacco Cgil. Sindacato rinnovi unità per rispondere

Dichiarazione del segretario generale Uila Uil, Stefano Mantegazza

“Piena solidarietà ai compagni della Cgil che hanno subito in queste ore fatti di una violenza inaudita per una democrazia come quella italiana.

Non ci sono parole per condannare quello che è stato un attacco in perfetto stile fascista, scaturito da una manifestazione, peraltro, non autorizzata. Il sindacato deve rispondere a questo attacco alla democrazia rinnovando la propria unità e rafforzando tutte le iniziative utili a superare questo difficile momento”.

Cosi Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, commenta l’assalto alla sede della Cgil messo in atto da alcuni partecipanti alla manifestazione contro il Green pass, oggi pomeriggio a Roma.

