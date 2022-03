(AGENPARL) – sab 12 marzo 2022 GREEN PASS FALSIFICATI, SINDACO FERRARA: “GRAZIE A GUARDIA DI FINANZA, CONDOTTA VERGOGNOSA”

Ferrara, 12 mar – “Emergono accuse pesantissime dall’indagine ‘Red Pass’, che evidenzierebbero condotte gravissime e vergognose: un affronto alla nostra comunità che ha fatto sacrifici enormi, impegnandosi a fondo per superare la pandemia e per la campagna vaccinale. Ringrazio la Guardia di finanza di Ferrara per l’operazione e per l’accurato lavoro svolto per far luce sui fatti. Mi auguro che, qualora dovessero essere confermate le accuse, la risposta sia fermissima ed esemplare: nessuno sconto per chi lucra sulla salute pubblica”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri sulla vicenda che vede coinvolti due medici e una collaboratrice di uno dei due fermati dalle Fiamme Gialle nel corso dell’operazione ‘Red Pass’.