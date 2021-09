(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Green pass: Di Giorgi (Pd), Lega fugge da voto in commissione, basta ambiguità

“La Lega non ha partecipato al voto sul Green pass 2 in commissione Cultura alla Camera. La discussione verteva su temi fondamentali alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, poiché concentrata proprio sulle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività nelle scuole, nelle università, nella socialità e in materia di trasporti. Oltre alla fuga dal voto in commissione, il partito di Salvini ha inoltre annunciato che non voterà il testo nemmeno in Aula. Stiamo parlando di un decreto cruciale per scuola e trasporti. Quanto accaduto in commissione Cultura conferma, ancora una volta, l’ambiguità con cui i leghisti si sono assunti l’onere e l’onore di far parte del governo guidato da Mario Draghi. Ma è ora che si ponga fine a questa ambiguità. Lo meritano i cittadini italiani, che con enormi sacrifici hanno affrontato le conseguenze della pandemia e che con determinazione ora stanno partecipando positivamente alla campagna vaccinale”.

Così la capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera, Rosa Maria Di Giorgi.

Roma, 8 settembre 2021

🔊 Listen to this