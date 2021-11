(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Green pass: Dal Mas (FI), Stop a manifestazioni di protesta, le facciano on line

“Non possiamo che confidare nel buon senso dei partecipanti alla manifestazione prevista a Trieste, ovvero il rispetto delle prescrizioni richieste dal sindaco, purtuttavia, considerato il tenore di alcune prese di posizione degli organizzatori, sono sempre più convinto che siamo di fronte a una arbitraria più che libera rivendicazione.

La salute è un diritto fondamentale e primario dei cittadini e in quanto interesse della collettività non può essere banalizzato o minacciato da una pretesa libertà di riunione e argomenti che stanno al di fuori della scienza e rappresanto una minaccia per l’incolumità di tutti, compresi coloro che scendono in piazza.

Ecco perché, per evitare nuove impennate di contagi, è necessario vietare queste manifestazioni. E non si tiri in ballo la libertà di espressione: protestino pure, ma utilizzino le piattaforme on line. Non vorremmo ritrovarci nelle condizioni della vicina Austria, che pare stia pensando di introdurre un lockdown per i non vaccinati”.

Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

