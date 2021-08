(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 Green Pass, Coisp: decisione presa per Poliziotti senza accordi sindacali

“Il ministero dell’interno ha introdotto da questa mattina l’obbligo di green pass per accedere alle mense di servizio senza aver avuto preventivamente alcun confronto con i Sindacati”. Così si legge nella nota inviata al Viminale da Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “L’introduzione obbligatoria, senza prevedere alcuna soluzione alternativa per chi non lo ha e non può farlo, è una grave lesione dei diritti dei lavoratori. Aver introdotto questa misura senza neppure dare un lasso di tempo ragionevole per dare a tutti la possibilità di scaricare il green pass sta creando molti problemi tra i colleghi: si pensi, ad esempio, che alcuni agenti inviati a Roma questa mattina per fare servizio di ordine pubblico, non hanno potuto scaricare il pass e resteranno tutto il giorno a digiuno perché non sarà garantito loro l’accesso alla mensa. Ancora una volta, dunque, si relegano le donne e gli uomini della Polizia di Stato a cittadini di serie B con sempre meno diritti e sempre più doveri. L’introduzione di una simile disposizione senza un preventivo confronto – continua la nota – rappresenta una grave superficialità” conclude.

Francesca Siciliano

🔊 Listen to this