(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 Green pass: Cassinelli e Bagnasco, “ Gelmini a Genova, impegno FI per aumento vaccinazioni”

“Visita a Genova del ministro agli Affari regionali Maria Stella Gelmini. Ha ribadito che le iniziative del Governo in merito al green pass servono a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all’aperto di stadi e impianti sportivi. Anche grazie a queste politiche il numero dei vaccinati continuerà a crescere. Proprio in questo senso è indirizzato l’impegno di Forza Italia e del ministro Gelmini al Governo.” Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco a margine della visita del ministro Gelmini a Genova.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this