(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Green pass: Calabria (FI), obbligo è necessario, no tamponi gratis

“Se governo e Parlamento lo riterranno opportuno, si potrà forse ragionare sull’estensione dei prezzi calmierati per i tamponi, ma l’obbligo di Green pass e l’onerosità dei test per chi non e vaccinato non possono essere messi in discussione. In caso contrario, non si tratterebbe solo di un disincentivo all’immunizzazione ma anche di una ingiustizia verso coloro che hanno contribuito al benessere collettivo sottoponendosi al vaccino”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Il combinato disposto tra vaccino e Green pass ha consentito all’Italia di contrastare con efficacia la diffusione del Covid. Chi non ha intenzione di partecipare all’immunizzazione, è opportuno che se ne assuma la responsabilità”, conclude.

