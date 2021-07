(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Green pass: Calabria (FI), bene governo, vaccinarsi è dovere civico

“Totalmente d’accordo con il governo sull’obbligo del green pass per poter accedere a una serie di attività. Considero incomprensibile e inaccettabile venir meno a un dovere morale e civico verso la collettività”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Esistono la libertà personale, la responsabilità individuale, ma soprattutto la prevalente responsabilità sociale e collettiva. Chi si vaccina contribuisce al bene pubblico secondo proporzionalità, chi non lo fa viene meno all’obbligo etico di fare la propria parte, in modo equo, per la tutela della salute di tutti. E questo vale innanzitutto per chi rappresenta le istituzioni”, conclude.

