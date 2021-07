(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Green pass: Bond (FI), Modello Macron inaccettabile. C’è anche una questione di privacy

“Attenzione a rendere obbligatorio il green pass anche per entrare nei negozi o salire sui mezzi pubblici. È lesivo della privacy ed esagerato. Davvero vogliamo rischiare di incappare nell’incostituzionalità opeggio conflitti sociali con un Paese ormai in difficoltà a causa delle restrizioni?”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond.

“Bisogna introdurre il vaccino obbligatorio per certe categorie – come i sanitari, gli Oss e gli insegnanti – questo è doveroso, per contenere il contagio tra le persone a rischio. Rendere obbligatorio il certificato vaccinale per fare la spesa o entrare al bar è tutt’altro discorso. Una proposta come quella francese è rischiosa, se vogliamo usare un eufemismo. È aberrante se consideriamo il precario equilibrio sociale del Paese dopo un anno e mezzo di pandemia e di restrizioni. I risultati si raggiungono spiegando la necessità di osservare ancora alcune misure di contenimento e garantendo al contempo la possibilità di lavorare, non certo con costrizioni e obblighi che risultano anacronistici”, conclude il deputato azzurro.

