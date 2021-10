(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 GREEN PASS, BINI: SOLIDARIETÀ ALLA CGIL. ATTACCO VERGOGNOSO E FASCISTA

“Ciò che è successo oggi per le strade della Capitale è inaccettabile, vergognoso, fascista (non si può aver paura di chiamare le cose con il proprio nome).

Solidarietà alla Cgil presa d’assalto, parte integrante del lavoro con le istituzioni, alle forze dell’ordine, ai medici che ogni giorno combattono la malattia, a tutti i cittadini e i lavoratori che si sono vaccinati e hanno diritto di vivere la loro libertà sicuri, senza la prepotenza di chi non lo vuole fare fregandosene di sè stesso e degli altri.

Domattina la Cgil Pistoia aprirà la propria sede in segno solidarietà. Io sono a Roma e non sarò presente ma con il cuore e con la mente ci sarò!”

