(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 Green Pass, Bernini (Fi): su violenze non ammessi strabismi politici

“Tra i partiti rappresentati in Parlamento non ci sono nostalgici del fascismo, e quindi ipotizzare il ritorno all’arco costituzionale della Prima Repubblica è stata una sortita del tutto improvvida. Forza Italia non ha alcuna remora a dire che i gravissimi incidenti di Roma sono stati guidati da un gruppo neofascista, ma la tempistica della manifestazione di solidarietà alla Cgil, convocata proprio nel sabato del silenzio elettorale, non poteva vederci concordi, per il rischio concreto di strumentalizzazioni contro il centrodestra, che in nessuna sua componente ha bisogno di patenti di democrazia. Questo non significa gettare la palla in tribuna, ma ricordare alla sinistra che la violenza politica può avere diversi colori, e va condannata da qualunque parte provenga, senza strabismi politici”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

