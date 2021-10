(AGENPARL) – sab 16 ottobre 2021 GREEN PASS. BERNINI (FI): SOLIDARIETA’ A SEGRE, VITTIMA VERGOGNOSI ATTACCHI

“La mia piena e totale solidarietà a Liliana Segre, vittima di vergognosi attacchi da parte di uno dei “capi” del movimento no green pass a Bologna. Le scuse sono tardive e non cancellano la gravità delle offese ricevute. Questo clima di odio non può essere in alcun modo tollerato: i responsabili di tali atti vanno fermati e sanzionati”. Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this