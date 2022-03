(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Camera dei Deputati

Ufficio stampa Comunicato

4 marzo 2022

Grazia Deledda – Donna, scrittrice, Premio Nobel – Femminista ante litteram – Lunedì alle 11 diretta webtv e canale satellitare

In occasione della Giornata mondiale dei diritti della donna, lunedì 7 marzo, alle ore 11, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari si svolge il convegno “Grazia Deledda – Donna, scrittrice, premio Nobel – Femminista ante litteram”. Intervento introduttivo di Laura Boldrini, Coordinatrice dell’Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità. Successivamente intervengono Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Elena Bonetti, Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Erika Calcagnini, docente, Maria Rosa Cutrufelli, scrittrice, Marcello Fois, scrittore, Romina Mura, Presidente Commissione Lavoro, Paola Deiana, deputata, Salvatore Deidda, deputato. Modera Laura Boldrini.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare.

Com5039