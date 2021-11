(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Alle ore 19 di oggi un incidente mortale è accaduto a Castelpretroso. Inutile i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e del personale del 118 per uno dei due autisti purtroppo estratto dalle lamiere senza vita.

La Strada Statale è chiusa per le operazioni di soccorso. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la

