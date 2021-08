(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 GRANDI NAVI, DE CARLO (FDI): VOTIAMO A FAVORE DEL DECRETO MA VENEZIA HA BISOGNO DI TORNARE ALLA SUA NATURALE VOCAZIONE DI PORTO

“Fratelli d’Italia vota a favore del decreto grandi navi ma lo facciamo non per il sostegno al governo ma per aiutare Venezia e i veneziani. Vigileremo e lo faremo tramite i veneziani”.

Lo afferma in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.

“Venezia è la città più bella del mondo – sottolinea De Carlo – una città però oggi fragile, dalla provata incapacità a difendersi dallo spopolamento e da fenomeni antropici. Ma la sua fragilità, anche economica e sociale a causa della pandemia, non può essere una scusa per farsi dettare le istruzioni da fuori; Europa o Unesco che siano. Venezia ha bisogno di veder tutelata la sua naturale vocazione di città marinara e per questo siamo convinti che visioni ideologiche che, con la scusa della tutela ambientale, tendano a sminurine la vocazione sono inevitabilmente destinate a fallire”.

“Quello che occorre a Venezia – conclude De Carlo – è di vedersi restituire la sua naturale vocazione ad essere centro di scambi commerciali e di movimento di persone. Con il nostro voto apriamo una forte linea di credito al governo ma lo facciamo esclusivamente nell’interesse della città e dei suoi abitanti che saranno insieme a noi i controllori di ogni operazione che verrà compiuta”.



