GRANDE SUCCESSO NELLE LIBRERIE PER IL ROMANZO DI ANTONIO FERRARI “IL SEGRETO”

(AGENPARL) – ven 08 maggio 2020 smentite, che suonavano ridicole, talvolta patetiche, talora grottesche.

Poi l’autentica fitta di dolore per colleghi professionisti, compreso un

giovanissimo talento che consideravo quasi un allievo, i quali erano andati

a inginocchiarsi davanti a quel brutto ceffo di Licio Gelli. Un lercio

burattinaio con disegni delinquenziali e golpisti, in Italia come in

Argentina, in Uruguay e altrove. Non mi aveva sconvolto la presenza nella

lista dei politici, dei generali, di tutti i capi dei servizi segreti, di

alcuni magistrati. L’intero codazzo istituzionale di questo bellissimo ma

slabbrato paese, abitato da troppi camerieri del potere. Lo davo per

scontato. Fui fulminato dalla presenza del cantante Claudio Villa (sì, caro

Reuccio, la vanità e la piaggeria fanno brutti scherzi!) e da quella del

grande imitatore Alighiero Noschese, che conoscevo personalmente. Povero

Alighiero, forse Gelli lo aveva utilizzato per telefonate ricattatorie.

L’artista – dissero – non resse alla vergogna e si tolse la vita. Magari

era vero che soffrisse di depressione.

Avendo poi seguito, a Torino, numerose udienze del processo alle Br, e

avendo ammirato l’equilibrio del presidente della corte d’assise Guido

Barbaro, un educato garantista che era il beniamino di noi inviati

speciali, rimasi raggelato nel vedere anche il suo nome nella lista della

P2. In quei momenti, mentre si spiegavano carriere fulminanti, tessevamo

collegamenti inquietanti. Quella notte non dormii.

Meno di due mesi più tardi, quando fui chiamato da Salvatore Di Paola, ero

ancora sotto choc, anche se nella vita ci si abitua a tutto. Il mio

«Corriere» ferito era come una pugnalata alla schiena di ciascuno di noi.

Anni dopo, quando un collega tentò di far pubblicare sul nostro magazine

un’intervista a Licio Gelli, mi consultai con il supervisore del

settimanale, il mio migliore amico Francesco Cevasco, collega bravo e

limpidissimo, che già aveva deciso di impedirne la pubblicazione senza

consultare nessuno. In quanto delegato sindacale degli inviati speciali,

convocai un’assemblea. «Se esce l’intervista, cari colleghi, propongo uno

sciopero immediato, senza trattative e senza compromessi. A muso duro.»

Ferruccio de Bortoli, all’epoca capo dell’Economia, si mise la giacca e,

passando davanti all’ufficio di direzione, disse: «Se esce l’intervista, il

giornale ve lo fate da soli». Il direttore Paolo Mieli fu d’accordo con

noi. L’intervista non fu pubblicata.

Ma torniamo al libro. Il tempo passava e la Rizzoli non mi dava notizie. Si

erano lamentati per la lunghezza del testo. Pautasso compiva salti mortali

(o quasi) per spiegarmi che c’erano «cose che non andavano». Scuse pietose.

Cambiò il direttore della divisione libri. Arrivò Valerio Riva, ruvido

galantuomo. Mi fece una telefonata di fuoco: «Cazzo! La scuola di Parigi.

Perché non esce questo libro?». Mi venne da ridere: «Non chiederlo a me».

Riva si impegnò, ma poco dopo fu allontanato. Arrivò Oreste Del Buono, che

mi disse chiaramente: «Non ce la sentiamo. Mi spiace». Decisi di ritirare

il mio Il Segreto. Chiesi solo l’ultima rata dell’anticipo. Una causa? Al

«Corriere della Sera» e alla casa editrice Rizzoli non l’avrei mai fatta.

Provai allora con altri editori.

Devo però essere sincero. Da una parte mi urtava questa tremebonda cortina

da prima Repubblica, dove certe libertà non erano previste; dall’altra

comprendevo le resistenze, e in qualche caso le condividevo. In realtà, con

questo romanzo, ero andato – per quei tempi – ben oltre i binari della mia

autonomia e del mio ruolo professionale. Ero insofferente ed ero giunto a

una conclusione: non volete il libro? Me ne farò una ragione.

Cominciai la mia seconda vita professionale: inviato speciale all’estero.

Due episodi. Ero stato incaricato di partire, ancora una volta, per Parigi.

Dovevo raccontare la vita da esuli dei ricercati italiani per terrorismo.

Il mio direttore, Piero Ostellino, presuntuoso ma schietto e sicuramente

per bene, mi disse: «Lo so, lo so che Negri non ti ama. Dice che sei una

specie di carabiniere». Risposi con una battuta: «Be’, direttore, quanto

onore! Meglio somigliare a un carabiniere che a Toni Negri». Tornato a

casa, mi consultai con la mia compagna di allora, Agnes Spaak. Reagì con

istinto protettivo: «Non mi piace, Antonio. Torna subito al giornale». E mi

suggerì: «Chiedi al direttore cosa volesse dire. Insomma da dove veniva

quella battuta».

Tornai da Ostellino. Mi spiegò che era arrivata una lettera di Toni Negri

dalla Francia. Era indirizzata a «Fabio Barbieri, caporedattore del

“Corriere della Sera”». Informazione assolutamente inesatta. Sbagliata,

falsa, anche se in realtà il collega de «il mattino di Padova» e poi

inviato de «la Repubblica» era stato in corsa per essere assunto nel nostro

«Corriere», e qualche giornale vi aveva accennato. Un membro della

segreteria di redazione, Inigo Scarpa, aveva privilegiato la carica e non

il nome del destinatario e aveva aperto la lettera. Ostellino mi spiegò che

era formalmente un «corpo di reato». Arrivava da un ricercato, anzi da un

condannato a trent’anni di prigione. L’azienda, mi disse, «l’ha fatta

consegnare al magistrato».

Domandai: «Che cosa si dice nella lettera?».

Ostellino mi rispose: «Fanfaronate. Alla fine Negri si rivolge a Barbieri

per chiedergli in sostanza di non utilizzarti su questi argomenti, in nome

dell’antica amicizia». Barbieri era stato infatti in Potere operaio,

proprio come il professore padovano.

«Direttore, quando è arrivata la lettera?».

«Mi sembra un mese fa».

«E tu non mi hai informato?».

«Ma no, Antonio. Non c’erano minacce dirette a te».

«Piero, mi hai esposto al rischio di finire stritolato da qualche

fogliaccio calunniatore…».

«Secondo me esageri».

«Al punto che domani andrò anch’io dallo stesso magistrato. Farò una

dichiarazione a futura memoria.» Così feci, e chiesi che fosse messa agli

atti.

Chi non ha vissuto l’atmosfera di quegli anni velenosi non può immaginare,

neppur lontanamente, come si viveva e come vivevano coloro che seguivano

per il proprio giornale le vicende del terrorismo. C’erano le minacce, le

tensioni, le paure personali e i timori familiari, le calunnie esplicite e

quelle fabbricate con le allusioni.

Nel 1980 il mio collega Walter Tobagi, che con me raccontava i mali del

nostro paese, era stato ucciso da un commando di praticanti terroristi,

dopo essere stato sepolto di insinuazioni. Potete quindi immaginare quanto

fosse delicata una lettera di un personaggio come Toni Negri, magari

ripresa e commentata dai fogli che raccoglievano pettegolezzi e spazzatura.

Forse amplificata da coloro – non sapete quanti! – che allora erano

estremisti dell’ultrasinistra e poi sono entrati con le fanfare nelle

stanze del potere. Soprattutto di destra. Ero turbato e sconcertato dalla

gravità di quell’episodio.

Due giorni dopo partii per Parigi. Incontrai Oreste Scalzone e altri

espatriati sfuggiti alla giustizia italiana. Nessuno di loro amava Negri.

Una sera rientrai in albergo, al Montalembert, e il portiere mi consegnò un

pacco. Dentro, una pila di fotocopie e un bigliettino anonimo in francese.

Lessi: «Sappiamo la disavventura che ha avuto con il suo libro Il Segreto.

Vogliamo farle sapere che cosa sta per pubblicare la Rizzoli. Titolo: Il

treno di Finlandia, autore: Toni Negri. Trova qui le fotocopie del testo».

Ero allibito e, direi, scandalizzato. Ne scrissi tranquillamente in un paio

di articoli, contando sul fatto che nessuno sarebbe intervenuto per

chiedermene ragione. Ostellino è sempre stato un vero liberale. Ovviamente,

svelato il segreto, scoppiò un piccolo scandalo in casa editrice, e il

libro di Negri fu scartato. Uscì, in grave ritardo rispetto ai tempi

previsti, con un piccolo editore.

Mi capitò, molti anni dopo, di incontrare Fabio Barbieri a Davos per il

World Economic Forum. Stavamo cenando con i colleghi al ristorante

Morosani. Si parlava di amicizia. Dissi: «Fabio, tu sei mio amico da anni,

ma con me non ti sei comportato da amico. So che sei stato contattato dal

nostro direttore generale di allora, Luigi Guastamacchia ».

Rispose: «Sì, è vero. Ci conosciamo e frequentiamo da tempo. Lo incontrai,

mi parlò della lettera di Negri e mi chiese notizie e valutazioni sul tuo

conto». Lo incalzai. «E tu, amico mio, non mi dicesti nulla? Vergognati.» I

colleghi presenti nel ristorante di Davos impallidirono. Il nostro Danilo

